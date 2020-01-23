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МИД об учениях НАТО: альянс собирает у границы РФ «ударный кулак»

Военные учения НАТО Defender Europe, которые пройдут в непосредственной близости от границ России, в МИД РФ назвали крупнейшими с окончания холодной войны. По словам представителя МИДа Марии Захаровой, ни в НАТО, ни в Вашингтоне не скрывают, что «потенциальным противником» в рамках данных учений является Россия.

«Ударный кулак у российской границы собирает именно НАТО»,— так она прокомментировала предстоящие учения.

По словам госпожи Захаровой, министр обороны США Марк Эспер на брифинге 5 марта заявил, что целью учений является желание послать сигнал России, чтобы заставить изменить ее «плохое поведение». «В чем оно заключается, глава Пентагона не разъяснил, да и не смог бы»,— сказала представитель МИД.

Как отмечает газета «Коммерсант», ранее начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече с начальником Генштаба Франции Франсуа Лекуантром выразил обеспокоенность планами НАТО провести учения на границе с Россией. Он считает, что действия альянса носят «явно провокационный характер».