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В России и мире

В Петербурге рядом с квартирой судьи нашли труп застреленного ребенка

07.03.2020 23:54|ПсковКомментариев: 2

На лестничной площадке в одном из жилых домов в Санкт-Петербурге нашли труп застреленного ребенка. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, тело подростка обнаружено рядом с квартирой, которая принадлежит судье Колпинского районного суда Санкт-Петербурга Виталию Саяпину. В настоящее время Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) готовится к штурму квартиры.

По сообщению «Лента.ру», вечером в субботу в полицию позвонил один из жильцов дома и сообщил, что увидел труп ребенка на лестничной площадке. Прибывший наряд Росгвардии зафиксировал смертельное ранение в голову, предположительно, из охотничьего ружья. Уточняется, что на вид убитому примерно 14 лет.

Источник: Псковская Лента Новостей
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