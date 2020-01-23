В России и мире

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Болгарии и Молдавии

Два первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Болгарское телеграфное агентство.

Первый случай заражения коронавирусом официально подтвержден и в Молдавии - у женщины, вернувшейся из Италии.

Женщина госпитализирована, в местном минздраве отмечают, что она страдает от диабета и гипертонии. Ее доставили в больницу с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой и кашлем.

В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает оперативный штаб по контролю за распространением болезни. Пять из них были зафиксированы в Москве, шестой новый пациент находится в Нижнем Новгороде. У каждого из них признаки заболевания COVID-19 выявились после возвращения из Италии, где они находились в последние две недели.

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Пятеро из шести граждан, у которых выявлен вирус, чувствуют себя удовлетворительно, а заболевание COVID-19 проходит у них в легкой клинической форме. Один из пациентов находится в состоянии средней тяжести. Трое из пяти московских пациентов были помещены в инфекционную больницу № 1, а двое – в больничный комплекс в Коммунарке, выделенный специально для больных коронавирусом. Двух человек, которые могут быть вероятными носителями вируса, уже поместили в обсервационный центр, у остальных будут взяты анализы.