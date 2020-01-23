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Сын судьи случайно застрелил лучшего друга

Вечером 7 марта в доме по улице Ижорского батальона в Колпине на лестничной клетке обнаружили тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, сын петербургского судьи случайно застрелил друга из хранившегося дома ружья, после чего запаниковал, попытался спрятать тело, а потом и сбежал, сообщают СМИ.

По данным Telegram-канала 112, в тот вечер компания восьмиклассников отмечала день рождения Максима Калгушкина (15 ему исполнилось еще 2 марта, ребята ждали выходных, чтобы собраться). В квартире всего было пять человек: это Артем Саяпин (сын судьи), Влад Байдак (погибший, лучший друг Артема Саяпина) и еще трое ребят. Взрослых дома не было. Один из мальчик ушел довольно рано, поэтому не застал трагедии.

В какой-то момент сын судьи Артем Саяпин решил показать друзьям папины охотничья ружья. Это ИЖ-18 и ИЖ-81. Пока неизвестно, как именно судья третьего касационного суда Виталий Саяпин хранил их в квартире, если несовершеннолетний сын смог спокойно их достать. Артем Саяпин в шутку направил ружье в сторону Влада Байдака, прозвучал выстрел. Мальчик мгновенно скончался в результате сквозного огнестрельного ранения головы.

Артем в шоковом состоянии попытался скрыть следы убийства, вытащил тело погибшего на лестничную площадку, дотащил в лифт, поехал с третьего на седьмой этаж, там вытащил труп в подъезд, а после сбежал. Другой мальчик в это время позвонил отцу и рассказал о произошедшем, он и вызвал полицию.

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Сегодня, 8 марта, стало известно, что 14-летнего Артема Саяпина, которого подозревают в убийстве сверстника в Колпино, задержали в Пушкине. Он скрывался более 12 часов. «Мальчик стоял на одной из центральных улиц, уставший и грязный», - сообщает Telegram-канал Mash.