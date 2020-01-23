Титулованный российский фигурист пропал в Москве

Титулованный российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По данным РЕН ТВ, о пропаже 27-летнего спортсмена в правоохранительные органы обратилась его мать.
Фото с личной страницы Руслана Жиганшина в соцсети ВКонтакте
По словам женщины, Жиганшин вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся до сих пор. Его телефон недоступен.
Руслан Жиганшин - фигурист, который ранее выступал в танцах на льду. Является мастером спорта России международного класса.
Со второй половины 2014 года по весну 2017 года выступал в паре с Еленой Ильиных. Вместе они стали чемпионами России-2015, а также выигрывали серебряные медали этапа Гран при Cup of Russia сезона 2014-15 и командного ЧМ-2015.
После завершения спортивной карьеры работал тренером.