В России и мире

Титулованный российский фигурист пропал в Москве

Титулованный российский фигурист Руслан Жиганшин пропал в Москве. По данным РЕН ТВ, о пропаже 27-летнего спортсмена в правоохранительные органы обратилась его мать.



Фото с личной страницы Руслана Жиганшина в соцсети ВКонтакте

По словам женщины, Жиганшин вышел из дома вечером 6 марта и не вернулся до сих пор. Его телефон недоступен.

Руслан Жиганшин - фигурист, который ранее выступал в танцах на льду. Является мастером спорта России международного класса.

Со второй половины 2014 года по весну 2017 года выступал в паре с Еленой Ильиных. Вместе они стали чемпионами России-2015, а также выигрывали серебряные медали этапа Гран при Cup of Russia сезона 2014-15 и командного ЧМ-2015.

После завершения спортивной карьеры работал тренером.