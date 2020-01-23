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Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

Минприроды доработало концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) и предложило отменить сборы за утилизацию раздельных отходов с населения, переложив их на бизнес. Кроме того, ведомство намерено разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары и упаковку при наличии собственных мощностей, сообщает РБК.



Фото: vecherka.su

Представитель министерства подтвердил РБК, что глава Минприроды Дмитрий Кобылкин провел совещание с участием представителей бизнеса, посвященное концепции РОП. «Рекомендации и замечания бизнеса будут рассмотрены и обоснованно учтены в итоговом уточненном проекте концепции, которая будет направлена в правительство», - говорится в сообщении ведомства. По поручению президента Владимира Путина концепция совершенствования института РОП должна быть подготовлена к 31 марта.

Предыдущий вариант концепции расширенной ответственности производителя был направлен в правительство 25 февраля. Но его пришлось доработать. Так, для населения тарифы на вывоз отходов, собранных раздельно, снизятся, вплоть до обнуления. В прежнем варианте концепции раздельный сбор предполагал снижение тарифов не менее чем на 50% от тарифов на вывоз смешанных отходов.

У компаний останется возможность за один-два года создать мощности по утилизации за свой счет и зачесть эти инвестиции в счет уплаты экосбора. «В отношении организаций, инвестировавших в создание инфраструктуры и приобретение оборудования для осуществления сбора, перевозки и утилизации отходов от использования товаров до момента утверждения концепции, в 2021 и 2022 годах предоставляется возможность уменьшить величину уплачиваемого экосбора на величину таких инвестиций», - говорится в документе.

Для разных видов упаковки будут разработаны разные ставки экосбора. Утилизация созданной из первичного сырья упаковки обойдется дороже, чем из вторичного сырья. «Необходимо обеспечить большую выгоду от утилизации и использования при производстве товаров и упаковки вторичных ресурсов, полученных из отходов товаров и упаковки, по сравнению с использованием первичных ресурсов», - указано в доработанной концепции.

После вступления в силу нового механизма РОП оплату собранных раздельно отходов должен взять на себя бизнес.

«Сегодня население платит 180 млрд руб. в год за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), платежи бизнеса в рамках реализации РОП в качестве экологического сбора составляют около 3 млрд руб. Новая концепция РОП должна изменить ситуацию, запустить механизмы циклической экономики, восстановить справедливость - реализовать на практике принцип «загрязнитель должен платить», - указал Кобылкин.

Эксперты отмечают, что у региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) пока отсутствует экономическое стимулирование для внедрения раздельного сбора и увеличения доли отбора вторичного сырья. Если дополнительные расходы на транспорт раздельно собираемых отходов будут учтены и оплачены за счет субсидии из РОП, то возможны и рост доли утилизации отходов, и снижение тарифа для населения.