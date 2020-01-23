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В Литве нарушителям карантина пригрозили штрафами и арестами

Жители Литвы, посещавшие места, где зарегистрированы вспышки коронавируса, игнорируют правила самоизоляции. Об этом заявил 9 марта на пресс-конференции министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, сообщает ИА REGNUM.

По его словам, в настоящий момент власти консультируются с правоохранительными органами о введении ответственности за нарушение режима карантина. «Не все жители Литвы склонны вести себя ответственно. Люди идут на спектакли, а потом, встречаясь у гардероба, рассказывают, что вернулись из Италии, взяли больничный и теперь две недели могут отдохнуть, сходить в театр», — рассказывал министр.

По его словам, за нарушение режима самоизоляции необходимо ввести административную ответственность со штрафами и арестами.

Напомним, в Литве в настоящий момент выявлен один случай заражения коронавирусом.