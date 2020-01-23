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Россия отправит Ирану маски для борьбы с коронавирусом

Россия отправит в Иран медицинские маски и хирургические халаты для борьбы с коронавирусом. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на посольство исламской республики в Москве.

В дипмиссии также отметили, что приглашение иранского президента Хасана Роухани российскому и турецкому лидерам собраться в Тегеране по-прежнему в силе. По состоянию на 9 марта, в стране более 7 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом, однако это не помешает провести встречу астанинской тройки, заявили в посольстве.

Опрошенные эксперты сомневаются в необходимости проводить саммит именно сейчас - и из-за ситуации с коронавирусом в Иране, и потому, что все основные вопросы уже обсудили в ходе встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.