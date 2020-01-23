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В России и мире

В Иране семь человек умерли, выпив метиловый спирт для защиты от коронавируса

10.03.2020 11:41|ПсковКомментариев: 1

Семь человек в иранской провинции Альборз умерли, отравившись метиловым спиртом: они думали, что это поможет им защититься от нового коронавируса. Об этом пишет агентство IRNA со ссылкой на городскую прокуратуру, сообщает TJournal. 

Власти Ирана сообщили, что всего от отравления алкоголем, по состоянию на 9 марта, умерли 27 человек. Университет медицинских наук Ахваза заявил о более чем 200 случаях алкогольного отравления, случившихся 8 марта.

По данным прокуратуры, семь погибших прочитали в интернете информацию, что алкоголь помогает от коронавирусной инфекции, вызванной Covid-19. Ещё четверо потеряли зрение.

Источник: Псковская Лента Новостей
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