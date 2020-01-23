В России и мире

В России вступил в силу запрет на вывоз медицинских масок

Из России временно запретили вывозить отдельные медизделия, в том числе медицинские маски, респираторы и бинты. Соответствующее постановление правительства РФ вступило в силу, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт Минздрава.

Ранее кабмин на фоне распространения коронавируса временно ограничил вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования.

В перечень запрещенных к вывозу товаров вошли респираторы, герметичные защитные очки, медицинские маски, марли, бинты, дезинфицирующие средства, хирургические и медицинские диагностические перчатки и ряд других видов медизделий.

Запрет не распространяется на вывоз продукции для оказания международной гуманитарной помощи, а также на вывоз гражданами для личного использования.

В Минздраве отметили, что принятые меры направлены на обеспечение охраны жизни и здоровья россиян. Запрет будет действовать до 1 июня 2020 года.

Власти Китая в конце 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения дала заболеванию официальное название - COVID-19.

При подозрении на коронавирус больного необходимо изолировать в отдельной комнате и вызвать врачей, которые при необходимости сделают анализ и отправят его в организации Роспотребнадзора, рассказали в пресс-службе ведомства в конце февраля.