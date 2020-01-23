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Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму

Владимир Путин заявил, что не видит необходимости распускать Госдуму и проведении досрочных выборов в Госдуму. Об этом он заявил, выступая в нижней палате парламента сегодня, 10 марта.

Президент напомнил, что в апреле состоится всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. «У граждан России на любых выборах альтернатива должна быть.

Выборы должны быть открытыми и конкурентными», - добавил он.

Напомним, ранее Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил распустить Госдуму при условии поддержки поправок в Конституцию.

«ЛДПР поддержит поправки в Конституцию. Если обновленная Конституция заработает в апреле, то и выборы в Госдуму нужно провести досрочно. А главу государства может выбирать Госсовет», - предложил он.