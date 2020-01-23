Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Дело Гавунаса
Подарки Для настоящих мужчин
Легендарный БГ в Пскове!
Парк для людей, попавших в беду
Бесплатные советы юристов псковичам
Телефон прямого эфира 56-73-72
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё В России и мире 23.01.2020 14:492 Герман Греф заявил о возможном уходе из Сбербанка 10.03.2020 21:120 Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение 10.03.2020 15:250 В России вступил в силу запрет на вывоз медицинских масок 10.03.2020 14:230 Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы 10.03.2020 11:412 В Иране семь человек умерли, выпив метиловый спирт для защиты от коронавируса 10.03.2020 07:000 Россия отправит Ирану маски для борьбы с коронавирусом
 
 
 
Самое популярное 08.03.2020 17:270 Титулованный российский фигурист пропал в Москве 09.03.2020 21:442 На четырех дорогах в Псковской области разрешили ездить быстрее 08.03.2020 17:055 В фирменном поезде «Москва - Псков» с апреля исчезнут сидячие места 10.03.2020 07:207 Озвучены последствия падения курса рубля для россиян 07.03.2020 14:3424 Псковский губернатор Михаил Ведерников празднует 45-летие
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение

10.03.2020 21:12|ПсковКомментариев: 0

Ученые из МГУ совместно с коллегами из Германии и Швейцарии обнаружили в митохондриях животных клеток специальный механизм, препятствующий старению. Результаты экспериментов, демонстрирующих это открытие, опубликованы в журнале Proceedings of National Academy of Sciences, сообщает РИА «Новости».

Исследование, проводившееся учеными из МГУ под руководством академика Владимира Скулачева в сотрудничестве с несколькими зарубежными и российскими лабораториями, показало, что в митохондриях клеток большинства тканей организма млекопитающих есть специальный механизм, препятствующий производству АФК - активных форм кислорода.

Митохондрии - это внутриклеточные органеллы, обеспечивающие клетку энергией. Они производят аденозинтрифосфат (АТФ) - универсальный источник энергии для всех биохимических процессов, протекающих в живых системах. Параллельно в качестве продукта нормального метаболизма кислорода образуются АФК. По сути это ядовитые вещества, сильнейшие окислители, повышенные концентрации которых приводят к так называемому оксидативному стрессу. С возрастом продукция АФК растет, и этот фактор давно связывается с процессом старения, поскольку АФК, производимые митохондриями, повреждают белки, липиды, вносят мутации в ДНК.

Авторы сообщают в статье об обнаружении в митохондриях подопытных животных - мышей, летучих мышей и голых землекопов - механизма, обеспечивающего контролируемое снижение электрического потенциала, - деполяризации на мембране митохондрий до уровня, достаточного для образования АТФ, но недостаточного для генерирования АФК.

С возрастом этот защитный механизм отключается, что запускает процесс старения, связанный с хроническим отравлением активными формами кислорода. Интересно, что у мышей механизм деполяризации перестает работать, уже начиная со второго года жизни, в то время как у долгоживущих летучих мышей и практически нестареющих голых землекопов продолжает работать и защищать митохондрии долгие годы.

Авторы работы предполагают, что отрытый ими механизм деполяризации внутренней митохондриальной мембраны представляет собой своеобразную программу антистарения, функция которой - сдерживать до определенного времени процесс возрастного ослабления организма, после которого в полной мере запускается биологическое старение.

«Факт нарастания окислительного повреждения и увеличения продукции АФК в тканях с возрастом общеизвестен, - приводятся в пресс-релизе МГУ слова первого автора статьи, заведующего лабораторией молекулярных механизмов старения Михаила Высоких. - Часть ученых связывают его с чисто случайными, стохастическими повреждениями, но наша научная группа всегда придерживалась другой точки зрения. Согласно нашей гипотезе, такое скоординированное во времени увеличение продукции АФК при старении должно быть каким-то образом запрограммировано в организме. Обнаруженный в нашей работе механизм соответствует нашему предсказанию: происходящее в "среднем" возрасте отключение защитной системы приводит именно к увеличению производства АФК митохондриями».

В настоящее время авторы ведут разработку подходов, предотвращающих отключение этой защитной программы, что позволило бы существенно затормозить процесс старения.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
По вашему мнению, следует ли изменить внешний вид Зеленого театра в Пскове в процессе реконструкции?
В опросе приняло участие 474 человека
10.03.2020, 21:340 17 марта Петр Крупеня проведет выездной прием граждан в Великих Луках 10.03.2020, 21:160 Дновский том книги «Солдаты Победы» расскажет о тысяче участниках войны — уроженцах района 10.03.2020, 21:120 Российские ученые открыли механизм, останавливающий старение 10.03.2020, 21:090 Псковичей приглашают на службу в подразделения вневедомственной охраны
10.03.2020, 20:481 В Москве отменили все массовые мероприятия до 10 апреля 10.03.2020, 20:300 Установка новых сеток для ПЭТ началась в Псковском районе 10.03.2020, 20:120 Кафе «Вкус и Цвет» приглашает на крафтовый вечер 12 марта 10.03.2020, 19:560 Псковские спортсменки представят область на Всероссийском финале по футболу в Щелково
10.03.2020, 19:452 Минфин не ждет рецессии в экономике России 10.03.2020, 19:440 Определен подрядчик на ремонт дороги Невель - Новохованск - граница с Республикой Беларусь по нацпроекту БКАД 10.03.2020, 19:303 В Пскове состоится бесплатный кинопоказ документального фильма «Архитектура блокады» 10.03.2020, 19:201 Реплика Донецкого: Чего хотят феминистки?
10.03.2020, 19:160 С 15 марта изменится график вывоза ТКО в 13 деревнях Пушкиногорского района 10.03.2020, 19:030 Площадь Красной Армии будет отремонтирована в Порхове 10.03.2020, 18:5813 Путин-демократ, или «А там видно будет...» 10.03.2020, 18:394 Мы сделаем все необходимое, чтобы найти «садоводов» - Михаил Ведерников о ситуации с пропажей туй у «Купола»
10.03.2020, 18:350 В Псковской области утвержден план мероприятий профсоюзного «Года здоровья» 10.03.2020, 18:231 Состоялось первое заседание Молодежного совета при главе Пскова 10.03.2020, 18:200 Страдающего потерей памяти псковича ищет полиция Псковского района 10.03.2020, 18:150 У российского велогонщика диагностировали коронавирус
10.03.2020, 18:000 Небольшой дождь прогнозируют синоптики завтра в Псковской области 10.03.2020, 17:530 Планирующий остаться бизнес-омбудсменом Аркадий Мурылев заручился поддержкой предпринимателей 10.03.2020, 17:470 Псковская охранная организация оштрафована за незаконный прием на работу бывшего госслужащего 10.03.2020, 17:320 В Псковской области будет законодательно закреплена индексация региональных социальных выплат
10.03.2020, 17:300 Здание полиции в Новосокольниках ждет реконструкция 10.03.2020, 17:260 Взаимоотношения учителей и школьников станут темой пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН 10.03.2020, 17:195 Псковский облсовпроф приглашает членов профсоюзов в санаторий «Хилово» по программе «Солидарность» 10.03.2020, 17:050 Максим Лесков назвал Александра Серавина «Гербертом Уэллсом электронной электоральной политики» и подтвердил, что его прогнозы сбываются
10.03.2020, 16:540 Минтранс планирует изменить требования к малым аэропортам 10.03.2020, 16:495 Поправку в Конституцию о статусе русского народа одобрили в Госдуме 10.03.2020, 16:411 Администрация Островского района вручила грамоты сотрудникам колонии 10.03.2020, 16:368 Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков
10.03.2020, 16:302 В Идрице сотрудник магазина продала алкоголь подростку 10.03.2020, 16:301 России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль - Путин 10.03.2020, 16:240 Законопроект о поправках в Конституцию принят в Госдуме во втором чтении 10.03.2020, 16:200 Подозреваемых в кражах велосипедов, мопеда и инструмента установили псковские полицейские
10.03.2020, 16:154 Перспективы развития Псковской таможни обсудил губернатор с ее новым начальником 10.03.2020, 16:142 «Супер фитнес» приглашает псковичей на «тест-драйв» 10.03.2020, 16:061 Более 2000 псковичей заключили индивидуальные договоры на вывоз ТКО 10.03.2020, 16:059 Путин: Мы достойно преодолеем ситуацию с ценами на нефть и коронавирус
10.03.2020, 15:533 Фотофакт: На Инженерной снова эвакуируют машины 10.03.2020, 15:513 Владимир Путин выступил против снятия ограничений по количеству президентских сроков 10.03.2020, 15:490 SuperJob поможет пользователям в поисках работы во время эпидемии коронавируса 10.03.2020, 15:446 «Эхономика» с Игорем Савицким. ВИДЕО
10.03.2020, 15:390 Фотофакт: Забыли убрать мусор на Рижском проспекте 10.03.2020, 15:350 Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму 10.03.2020, 15:344 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Затягиваем пояса потуже 10.03.2020, 15:322 Турчак считает логичным и правильным проведение досрочных выборов в Думу
10.03.2020, 15:310 Татьяна Москалькова и Дмитрий Шахов обсудили актуальные вопросы правозащиты 10.03.2020, 15:290 Песков сообщил, что ситуация с коронавирусом никак не повлияла на график поездок Путина 10.03.2020, 15:270 Псковские библиотеки готовятся к Неделе детской и юношеской книги 10.03.2020, 15:250 В России вступил в силу запрет на вывоз медицинских масок
10.03.2020, 15:184 Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом 10.03.2020, 15:141 Попытку доставки телефонов с помощью арбалета предотвратили в себежской колонии 10.03.2020, 15:130 Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс «Спасибо маленькому герою» 10.03.2020, 14:580 Автовладельцев просят 11 марта освободить улицу Рокоссовского от припаркованного транспорта
10.03.2020, 14:520 Госдума одобрила поправки о боге и понятии брака 10.03.2020, 14:4913 Игорь Савицкий озвучил условия мирового соглашения по иску против строительства завода «Титан-Полимер» 10.03.2020, 14:430 Елизавета Барышникова: Концерт с песочной анимацией станет ярким событием для всей семьи 10.03.2020, 14:373 Игорь Савицкий: Ситуация в российской экономике в ближайшее время будет непростой
10.03.2020, 14:330 Центробанк начал продажу валюты. Как это отразится на курсе рубля 10.03.2020, 14:263 «Единая Россия» поддержит поправку об обнулении президентских сроков 10.03.2020, 14:230 Кремль подтвердил, что Трамп не приедет в Москву на День Победы 10.03.2020, 14:171 Новый формат взаимодействия спортивных федераций и профильного комитета области обсудили в Пскове
10.03.2020, 14:120 Псковичи завоевали медали на чемпионате Латвии по ушу 10.03.2020, 14:100 Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах 10.03.2020, 13:580 Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик 10.03.2020, 13:420 Великолучан предупреждают об отключении света 10-12 марта
10.03.2020, 13:330 На 8 тысяч рублей оштрафовали рыбаков в Псковской области за неделю 10.03.2020, 13:253 Два великолучанина подозреваются в краже термобелья 10.03.2020, 13:230 В библиотеке состоится мероприятие, посвященное 105-летию почетного гражданина Пскова Евгения Нечаева 10.03.2020, 13:174 Летняя полевая школа начнет работу в Псковской области в июле
10.03.2020, 13:090 Синоптики предупредили, что весна пришла еще не окончательно 10.03.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Савицким 10.03.2020, 13:011 Псевдосотрудника ФСБ из Ленобласти будут судить за мошенничество в химчистке Пскова 10.03.2020, 13:004 «Смотри как я»: Фильм с дочерью Андрея Турчака в главной роли выходит в кинопрокат с 9 апреля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.