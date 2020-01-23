В России и мире

Путин оценил отношения России с США «на троечку» с минусом

Уровень отношений между Россией и США на сегодня можно оценить «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке», считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«Ну, где-то на троечку», — сказал президент, уточнив, что речь идет о промежутке «между двойкой и тройкой», но «ближе к тройке».

Говоря о положительных моментах в отношениях двух стран, глава государства привел в пример сотрудничество в области борьбы с терроризмом, а также рост взаимного товарооборота в последние 2 года. Он также заявил о несогласии с тезисом, что у Штатов могут быть особые права на международной арене, который ранее озвучивал в бытность президентом США Барак Обама.

«Он уже сказал, что американцы — это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир, я с этим не могу согласиться», — подчеркнул Владимир Путин.

Он указал, что «господь всех создал одинаковыми с одинаковыми правами», и говорить, что «у кого-то есть эксклюзив на что-то», абсолютно неоправданно, считает российский лидер.

Путин также рассказал, что они с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом обращаются друг к другу по имени. «Он меня Владимиром называет, я его — Дональдом», — сказал президент.