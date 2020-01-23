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В России заржавел памятник «нержавеющему рублю»

В России покрылся ржавчиной памятник рублю, на котором нанесена надпись: «Наш рубль не заржавеет». На состояние достопримечательности, которая находится в Ульяновске, обратили внимание пользователи соцсетей.



Фото: Константин Иванов, Twitter

В комментариях они отмечают, что рубль заржавел весьма символично в связи с последними событиями – падением цен на нефть и ослаблением национальной валюты.

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Любопытно, что местные СМИ в 2016 году, когда был открыт памятник, утверждали, что конструкция, в основе которой увеличенный в 50 раз рубль образца 1997 года, выполнена из хромированных нержавеющих деталей. Его создатели утверждали, что коррозия памятнику не грозит.

Как сообщает Интерфакс, сотрудники ульяновского Музея занимательных наук Эйнштейна на этой неделе планируют почистить и отреставрировать памятник рублю в центре города. По их словам, арт-объект длительное время подвергался нападкам со стороны местных вандалов.

Директор музея Елена Ситникова рассказала, что теперь монумент сменит локацию, поскольку музей переехал по другому адресу. Перед этим с памятника уберут ржавчину.