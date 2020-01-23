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Оценщикам в России добавили полномочий

Организации, которые занимаются оценкой, смогут расторгнуть договор с заказчиком, если он отказывается дать необходимую информацию об объекте, который нужно оценить. Соответствующий закон в среду одобрил Совет Федерации, сообщает «Парламентская газета».

Документ регламентирует вопросы совершенствования законодательства об оценочной деятельности и об особенностях оценки и передачи в качестве имущественного взноса отдельных видов. Например, сказано, что земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, могут предоставляться на основании решений Правительства в собственность государственным корпорациям в качестве имущественного взноса РФ в соответствии с федеральными законами.

Кроме того, у юридических лиц, которые занимаются оценкой, появились новые права. Согласно документу, организация имеет право запрашивать у заказчика необходимые для оценки объекта информацию и документацию, а если заказчик не стал предоставлять такую информацию или не обеспечил условия работы, закреплённые в договоре, она может отказаться оценивать объект и расторгнуть договор.

Также законопроект касается подготовки оценщиков. Такую должность можно будет получить, имея высшее образование или образование, полученное в образовательных организациях по дополнительным профессиональным программам. При этом если кандидату не удастся сдать квалификационный экзамен с первого раза, можно будет сдать его повторно через 30 дней, а не через 90, как сейчас. Для получения квалификационного аттестата оценщика не нужно будет иметь годовой стаж работы в должности помощника оценщика или оценщика в течение последних трех лет работы.