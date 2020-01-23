В России и мире

Россия временно ограничивает авиарейсы в Италию, Германию, Испанию и Францию

С 13 марта 2020 года будут временно ограничены пассажирские воздушные перевозки из России в Италию, Германию, Испанию, Францию и в обратном направлении. Как пишет «Российская газета», об этом сообщили сегодня, 11 марта, в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Исключение сделано для регулярных рейсов по направлениям: Москва - Рим (и обратно), Москва - Берлин (и обратно), Москва - Мюнхен (и обратно), Москва - Франкфурт-на-Майне (и обратно), Москва - Мадрид (и обратно), Москва - Барселона (и обратно), Москва - Париж (и обратно), осуществляемых через международный аэропорт Шереметьево (терминал F), а также для чартерных рейсов, используемых для возвращения в перечисленные страны их граждан и граждан иных стран, а также находящихся за рубежом россиян - в Россию.

Чартеры будут разрешены до полной эвакуации всех граждан.

Кроме того, с 13 марта 2020 года вводится временный запрет на выдачу гражданам Итальянской Республики виз за исключением деловых, гуманитарных, дипломатических и служебных.

Принятые меры вводятся «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории России, а также в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Италии, Германии, Испании и Франции», - отмечается в сообщении оперативного штаба.