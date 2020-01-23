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Стал известен единственный сенатор, проголосовавший против поправок в Конституцию

Сенатор Вячеслав Мархаев, представляющий Иркутскую область, стал единственным членом Совета Федерации, проголосовавшим против закона о поправках в Конституцию РФ, сообщает «МК» со ссылкой на источники в верхней палате Федерального Собрания.

Также три сенатора воздержались от голосования - это Людмила Нарусова, Василий Иконнников и Валерий Усатюк. Остальные 160 сенаторов поправки поддержали.

Сенатор Мархаев - довольно известная личность. Когда-то он командовал бурятским ОМОНом, потом стал возглавлять бурятское отделение КПРФ. С 2015 года по делегированию экс-главой Иркутской области Сергеем Левченко стал членом Совета Федерации. Летом 2019 года осудил действия полиции в ходе митингов в Москве. Также в 2018 году в Совфеде проголосовал против пенсионной реформы.

Telegram-каналу «Подъем» Мархаев заявил, что голосовал против поправок «осознанно», но раскрывать подробнее позицию пока отказался.