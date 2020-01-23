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Актер Том Хэнкс сообщил, что он вместе с супругой заразился коронавирусом

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его супруга, актриса Рита Уилсон, заразились коронавирусом, об этом он написал в четверг в своем твиттере.

«Рита и я находимся в Австралии. Мы почувствовали усталость, как если бы у нас была простуда, а также определенные боли в теле. У Риты то приходило, то уходило состояние озноба, а также небольшой жар. Мы протестировались на коронавирус, и результат оказался положительным», - говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

«Что же будет дальше? У медицинского персонала есть инструкции, которым мы обязаны следовать. Семья Хэнксов будет сдавать анализы, наблюдаться и находиться в изоляции так долго, как того потребуют соответствующие инструкции», - отметил он.

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Хэнкс снимался в таких фильмах, как «Зеленая миля», «Спасти рядового Райана», «Форрест Гамп», «Поймай меня, если сможешь», «Вам письмо», «Чудо на Гудзоне» и другие. Хэнкс получил две премии «Оскар», тем самым став одним из двух актеров в истории кинематографа, выигравших награду два раза подряд - в 1993 и 1994 годах.