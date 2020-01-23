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В Эстонии сложилось чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса - премьер

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) не исключил закрытие всех образовательных учреждений в стране, если распространение коронавируса продолжится.

«Сложилось чрезвычайное положение и нужно быть готовыми к быстрому изменению ситуации в связи с распространением коронавируса. Стоит подумать о закрытии всех образовательных учреждений, если распространение вируса продолжится», - сказал он, выступая в четверг в парламенте, пишет «Интерфакс».

По словам премьера, правительством сформулированы шесть главных целей: предотвратить дальнейшее распространение вируса, его локальное распространение, обеспечить способность системы здравоохранения бороться с вирусом и лечить заболевание, повышать уровень информированности людей, обеспечивать способность справляться с косвенным воздействием и обеспечить нормальное функционирование экономики Эстонии.

Ратас отметил, что правительство составило ряд рекомендаций, в том числе предлагается отложить мероприятия с числом участников более 100 человек, а также запланированные государственными учреждениями экскурсии.

В стране открывается информационный телефонный номер по коронавирусу: 1247.

Ратас также сообщил, что департамент здоровья поднял готовность до первого уровня: «скорая помощь» и больницы приступили к пополнению запасов и повышению способности тестирования на коронавирус. По его словам, департамент здоровья оценивает риск распространения коронавируса за счет прибывающих в страну как «очень высокий».

Как сообщил Ратас, по состоянию на утро четверга, на вирус протестированы 464 человека, вирус выявлен в 16 случаях.