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Крестный ход против коронавируса отменили в российском городе из-за коронавируса

В Липецке из-за опасности распространения коронавируса ввели запрет на проведение массовых мероприятий. Из-за этого пришлось отменить запланированный на 15 марта автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса, сообщает «Интерфакс».

Организатор мероприятия, глава липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрий Берников написал во «ВКонтакте», что верующих просят «провести акафисты (хвалебные гимны - ИФ) по храмам и читать молитву по соглашению от коронавируса».

Накануне в образовательных учреждениях Липецкой области приостановили занятия.

Ограничительные меры связаны с тем, что 7 марта в области было подтверждено три случая новой коронавирусной инфекции: у женщины 1961 года рождения и супружеской пары (1972 и 1981 года рождения), вернувшихся из Италии в начале марта.