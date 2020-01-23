В России и мире

Мишустин призвал чиновников отменить все заграничные командировки и отпуска за рубежом

Федеральным органам исполнительной власти рекомендовано отменить командировки сотрудников за рубеж, кроме неотложных, также чиновникам рекомендовано не ездить за границу в личных целях. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства, сообщает «Рамблер».

«Федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях», - сказал Мишустин.

Премьер-министр добавил, что федеральным и региональным властям рекомендовано сократить до минимума проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных и развлекательных.

Напомним, в среду, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала распространение коронавируса по миру как пандемию. Общее число заболевших коронавирусом по всему миру достигло 118 тыс. человек в 114 странах. Число жертв по всему миру превысило 4 тыс. человек и на текущий момент составляет 4 291. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом.