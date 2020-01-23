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Мультик о попугае Кеше «дальше жить не будет» - «Союзмультфильм»

12.03.2020 17:04|ПсковКомментариев: 2

Киностудия «Союзмультфильм» отказалась от создания продолжения мультфильма про попугая Кешу из-за разногласий с автором персонажа Александром Курляндским, сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

«Мы остановили эту работу (по созданию продолжения мультфильма - ИФ), потому что категорически против автор мультфильма Александр Курляндский... К сожалению, Кеша дальше жить не будет», - сообщила Слащева на пресс-конференции в четверг, пишет «Интерфакс».

Она уточнила, что студия не смогла договориться с Курляндским по созданию сценария.

«Это не финансовый спор, он сам хочет писать, к сожалению, в те сроки, темпы, которые нужны нам для выпуска современной анимации, он не сможет. Делать так, чтобы писал кто-то другой, мы предлагали ему редакторство и художественное руководство, чтобы он смотрел все, что будет писаться, он не готов», - сказала Слащева.

Студия создала пилотную серию мультфильма, участие в создании которой принимал актер Геннадий Хазанов, озвучивший попугая Кешу, однако позднее было решено не выпускать ее.

В 2017 году Слащева сообщила, что в 2018 году начнется работа над продолжением мультфильма про попугая Кешу. Картина должна была выйти в 2020 году.

«Возвращение блудного попугая» - советский и российский мультипликационный сериал, созданный режиссёром Валентином Караваевым и сценаристом Александром Курляндским в 1984 году. Всего вышло 6 серий мультфильма: «Возвращение блудного попугая» (1984), «Возвращение блудного попугая» (второй выпуск, 1987), «Возвращение блудного попугая» (третий выпуск, 1988), «Утро попугая Кеши» (2002), «Новые приключения попугая Кеши» (2005), «Попугай Кеша и Чудовище» (2006).

Действие мультфильма сосредоточено в городе и его окрестностях. Кеша живёт в квартире школьника Вовки, однако из-за своего вспыльчивого, заносчивого характера периодически сбегает и попадает в неприятности, в конце концов, возвращаясь к Вовке с повинной. Юмор сериала основан на эксцентричном поведении Кеши, на узнаваемых реалиях, а также на множественных цитатах, употребляемых попугаем.

«Союзмультфильм» - советская и российская государственная киностудия мультипликационных фильмов, создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено около 1,5 тысяч мультфильмов в разных жанрах и художественных техниках: кукольной, пластилиновой и рисованной. Многие фильмы вошли в золотой фонд мировой анимационной классики.

Источник: Псковская Лента Новостей
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