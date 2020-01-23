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Власти Латвии объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти Латвии приняли решение объявить режим чрезвычайного положения из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-2019. Об этом сообщает портал Газета.ru.

С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

«Чрезвычайное положение вступает в силу с момента принятия решения и до 14 апреля этого года, чтобы в этот период ограничить распространение опасной инфекции», - заявил Кариньш

Он отметил, что в стране детсады и школы закрываются на карантин, а проведение массовых мероприятий ограничивается. В Латвии зафиксированы 6 новых случаев заражения коронавирусом, всего же в стране насчитывается 16 заболевших.

Вспышку нового коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией. В мире эту инфекцию выявили у 120 тысяч человек, большинство выздоровело, более 4 тысяч скончались.