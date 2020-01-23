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Участники Little Big рассказали о песне для Евровидения

Участники группы Little Big рассказали в эфире радиостанции NRJ о песне, с которой они будут представлять Россию на Евровидении, сообщает РИА «Новости».

По словам лидера коллектива Ильи Прусикина, композицию написали спонтанно, она не задумывалась как трек для конкурса.

«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе», — рассказал он.

Лидер группы добавил, что новая песня - это не диско.

«Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», - пояснил Прусикин.

Премьера композиции должна состояться 12 марта в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.