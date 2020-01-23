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ФНС заблокировала счет Стивена Сигала

Федеральная налоговая служба заблокировала счет имеющего российское гражданство голливудского актера Стивена Сигала, так как он вовремя не отчитался о своих финансах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инициатором санкций выступило отделение ФНС №22 Московской области.

Стивен Сигал вовремя не отчитался о своих финансах. В итоге его российский банковский счет был заморожен еще 29 февраля. Однако в ФНС до сих пор не получили никаких документов от представителей актера, отмечает Mash.

«Рамблер» писал, что ранее стало известно о покупке Стивеном Сигалом дома в селе Усово. По данным Telegram-канала Baza, особняк в Московской области обошелся голливудскому актеру в 80-100 миллионов рублей.