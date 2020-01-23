В России и мире

Супруга премьера Канады Трюдо заразилась коронавирусом

Пик распространения коронавируса COVID-19 уже прошел в Китае, сообщили местные власти. Обратная ситуация наблюдается в других частях мира: так, в США случаи заражения зафиксированы уже в 44 штатах, в то время как в ЕС осталось лишь одна страна без инфицированных - Черногория. Коронавирус настиг даже супругу премьер-министра Канады Джастина Трюдо - заболевание у нее выявили 13 марта. Между тем в России на данный момент зафиксировано лишь 37 случаев заражения COVID-19, пишет Газета.ру.

133 128 человек в мире заражены коронавирусом COVID-19, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР. При этом скончались в результате инфицирования 4 967 человек, выздоровели - 70 352 пациента.

По данным ВОЗ, к 13 марта инфекция настигла 118 стран. Отмечается, что последним государством в Европе без зафиксированных случаев заболевания остается Черногория.