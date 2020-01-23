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Как будто чума пришла - пскович рассказал, как живется в итальянском городе. ВИДЕО

Пскович Кирилл Винницкий, который учится в итальянском университете в городе Ферраре, рассказал в своем Instagram-аккаунте о ситуации в Италии в связи с коронавирусом. Он снял небольшое видео, в котором показал, как сейчас живется в Ферраре, какие здесь действуют новые законы и правила поведения.

«Сейчас Италия находится в красной зоне, и я вместе с ней. Это значит, что я не могу выехать из страны, более того, я не могу выехать из города. Все бары и рестораны закрыты, университет и библиотека закрыты до 3 апреля», - рассказал он.

Кирилл Винницкий прогулялся в разное время суток по пустующим улицам небольшого итальянского городка, прошелся по местным магазинам и аптекам, где тщетно попытался найти защитные маски, показал закрытые точки общепита, а также рассказал, есть ли паника среди местного населения, хватает ли населению продуктов и не завышаются ли в связи распространением вируса цены.

«С полками в здешних магазинах все порядке. Продуктов хватает. Даже если будет ядерная война, макарон в Италии хватит, мне кажется, еще на десятилетие», - поделился автор видео.

Кроме того, он упомянул, что в центре города ему посоветовали уйти с улиц и отправиться домой.

Автор ролика также посетил местную больницу, попытался выехать за пределы города и поделился своими соображениями, почему именно Италия стала страной-лидером в Европе по количеству зараженных коронавирусом.

Отметим, что, по словам Кирилла Винницкого, в Италии он находится уже 4 год.