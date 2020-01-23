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Почти 80 млрд долларов потеряли самые богатые люди мира за день из-за паники инвесторов

Четверг стал худшим днем за 30 лет на фондовых рынках США и Европы из-за панического бегства инвесторов из активов. Состояние 20 богатейших миллиардеров мира за день сократилось на $78 млрд, подсчитал американский Forbes.

Как сообщает «Бизнес Online», больше всего потерял самый богатый человек мира - глава Amazon Джефф Безос: минус $8 млрд, до $104,4 миллиарда. Однако он остался единственным миллиардером с капиталом, превышающим $100 млрд, после того как состояние основателя Microsoft Билла Гейтса упало ниже этой отметки.

В число главных пострадавших вошли владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно (-$ 7,7 млрд, до $ 82,5 млрд), основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг (-$ 5,7 млрд, до $ 57,4 млрд), основатель Oracle Ларри Элисон (-$ 5,6 млрд, до $ 51,7 млрд), Билл Гейтс (-$ 5,3 млрд, до $ 99,2 млрд), инвестор Уоррен Баффет (-$ 5,2 млрд, до $ 71,5 млрд), владелец Zara и Massimo Амансио Ортега (-$ 5,2 млрд, до $ 58,1 млрд).

Также серьезные потери понесли экс-глава Microsoft Стив Балмер (-$ 4,3 млрд), сооснователи Google Ларри Пейдж (-$ 4 млрд) и Сергей Брин ($ 3,8 млрд).

Напомним, фондовые биржи США на фоне мер по борьбе с пандемией коронавируса закрылись крупнейшим падением индексов с 1987 года. В среднем они упали почти на 10% - таких провалов не происходило даже в Великую депрессию. Наиболее сильно обрушились акции нефтяных и авиационных компаний. В Европе индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 пережил свой худший день за последние 30 лет, сократившись на 10,8%.