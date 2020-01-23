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УЕФА приостановил Лигу чемпионов и Лигу Европы из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за угрозы распространения коронавируса. Как пишет Лента.ру, об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации.

Уточняется, что будут приостановлены розыгрыши всех турниров, которые проводятся под эгидой УЕФА. Матчи, назначенные на следующую неделю, не состоятся.

О том, что розыгрыш еврокубков может быть приостановлен, сообщалось 12 марта. Ожидалось, что окончательное решение руководство организации объявит 17 марта. Ближайшие матчи Лиги чемпионов должны были состояться так же 17 марта. В них должны были встретиться английский «Манчестер Сити» и мадридский «Реал», а также туринский «Ювентус» и французский «Лион».

По последним данным, в мире зафиксировано более 128 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.