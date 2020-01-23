В России и мире

Автор инсталляции «Россия» на набережной в Пскове помещена на карантин по коронавирусу

Известный художник и галерист, автор инсталляции «Россия» на набережной Великой в Пскове Айдан Салахова помещена на карантин в больницу Царицыно после возвращения из Италии. Как сообщает «Московский комсомолец», Салахова прилетела в Москву из города Болонья в ночь с 10 на 11 марта. На борту самолета оказалось 2 заболевших коронавирусом. Художницу, как и остальных 60 пассажиров рейса, осмотрели и сначала отправили домой, где она должна была провести 14 дней на карантине. Однако 12 апреля ее отвезли на скорой в Царицыно. В целях предосторожности пассажиры последнего рейса из Болоньи останутся в медцентре на две недели. Художница восприняла меры предосторожности спокойно и в социальных сетях советует всем не поддаваться панике.

Напомним, что в 2015 году в Пскове на набережной реки Великой под стенами Кремля была установлена инсталляция Айдан Салаховой из букв, составлявших название московской гостиницы «Россия». Это мероприятие стало частью фестиваля Сергея Довлатова.

«Этот объект ready-made отражает двойственную природу России и человека, - объясняла автор инсталляции. - Россия в виде букв на набережной Псковского кремля твердо располагается в физическом мире, а душа у нее, как речная гладь, - непредсказуемая, красивая, загадочная и перевернутая». Предполагалось, что буквы будут находиться на набережной месяц, однако в дальнейшем композиция стала постоянной и более длинной («Россия начинается здесь»).