В России и мире

Неизвестные «заминировали» три пассажирских самолета в России

На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило сообщение о минировании сразу трех пассажирских лайнеров. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, неизвестные сообщили о бомбах на борту самолетов, следовавших рейсами Москва - Тюмень, Иркутск - Москва, Москва - Челябинск.

Борт рейсом из Москвы в Челябинск уже совершил посадку в аэропорту Казани. Также стало известно, что в Тюмени «сел» самолет из Москвы, по которому также поступило анонимное сообщение о бомбе. Сейчас лайнер досматривают сотрудники полиции.