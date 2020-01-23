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Правительство Эстонии ограничивает пересечение границы Шенгенской зоны и вводит пограничный контроль

Правительство Эстонии решило на кабинетном совещании для предотвращения распространения коронавируса временно ограничить пересечение внешней и внутренней границы Шенгенской зоны и восстановить пограничный контроль, сообщает BNS в воскресенье со ссылкой на пресс-службу правительства.

Пограничный контроль будет восстановлен с 17 марта 2020 года. На кабинетном совещании поддержали требование, чтобы все лица, въезжающие в страну с этого числа, проводили две недели в изоляции. Государство также призывает не ездить в другие страны, поскольку там можно попасть в карантин.

Распоряжение о временном пограничном контроле на всем протяжении государственной границы правительство утвердит на электронном заседании в воскресенье.

Также правительство поддержало распоряжение руководителя чрезвычайного положения премьер-министра Юри Ратаса, которым уточняется режим пересечения границы.

«Правительство решило в целях ограничения распространения вируса и защиты здоровья всех нас временно восстановить пограничный контроль на всем протяжении государственной границы», - сказал Ратас.

«Естественно, все жители Эстонии и их близкие родственники смогут вернуться в страну. Мы также обеспечим въезд необходимого торгового и грузового транспорта, если у перевозчиков отсутствуют симптомы заболевания», - добавил премьер-министр.

В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, например, обладатели «серых паспортов», а также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии.

В страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов и медикаментов). Кроме того, это разрешено людям, оказывающим жизненно важные услуги, например, поставщикам топлива.

Иностранцы могут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них нет симптомов COVID19.

Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни.

Ограничений на выезд из страны введено не было.

Временные ограничения на пересечение границы вводятся до того момента, пока они не будут изменены. Необходимость продления ограничений будет пересматриваться каждые две недели.