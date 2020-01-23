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Латвийская авиакомпания airBaltic отменит все свои рейсы с 17 марта

Фото: Reuters

В связи решениями правительства Латвии об ужесточении мер для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и приостановкой международных пассажирских перевозок все полеты airBaltic в период с 17 марта по 14 апреля 2020 года отменяются, сообщает BNS со ссылкой на авиакомпанию.

«Безопасность и здоровье наших пассажиров, сотрудников и общества - превыше всего!» - заявил исполнительный директор «airBaltic» Мартин Гаусс, чьи слова приводятся в сообщении.

Отмечается, что со всеми пассажирами, которых затронули эти меры, airBaltic свяжется по электронной почте.

12 марта в Латвии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, которое предусматривает ряд трогих ограничительных мер. Отменяются все публичные мероприятия численностью более 200 человек, прекращается очная учеба во всех образовательных учреждениях, а также все занятия по интересам и в спортивных секциях.

По последним данным, в Латвии подтверждено 26 случаев заражения COVID-19.