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Белоруссия приостановила движение поездов в Латвию

Белорусская железная дорога временно остановила движение поездов в Латвию, сообщает пресс-центр БЖД.

«В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом Covid-19, Латвийской Республикой принято решение о прекращении международного железнодорожного пассажирского сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Латвии уведомила о временной приостановке курсирования поездов», - отметили в БЖД.

Таким образом, продолжили там, отменяются и временно курсировать не будут поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16/03-2020, из Риги с 17.03.2020, а также прицепные вагоны Минск-Рига, курсирующие в составах поездов №31/32 отправлением из Минска и Риги с 17.03.2020; поезд №87/88 Минск-Рига отправлением из Минска с 18.03.2020, из Риги с 19.03.2020.

Ранее Беларусь приостановила движение поездов в Украину.