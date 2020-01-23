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Лидия Федосеева-Шукшина стала жертвой мошенников

Недавно вдова классика советского кино, известного писателя Василия Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина выиграла юридический спор. Как сообщает «СтарХит», она отсудила компенсацию в размере около 100 тысячи рублей за причинение морального вреда. Однако женщина чуть не лишилась денежных средств из-за неожиданного визита мошенников.

«После успешного судебного разбирательства мы подали заявления о выдаче исполнительного листа, - рассказывает «СтарХиту» адвокат Юлия Вербицкая. - Представьте себе наше удивление, когда буквально на следующий день появились некие представители, убеждающие, что они от Лидии Николаевны. Конечно, актриса их не знала. Незнакомцы попытались забрать документы на получение денег».

Юрист Вербицкая решила разобраться, откуда взялись эти чужие люди. «Провели собственное адвокатское расследование, - продолжает Юля. - Мы установили, что несколько месяцев назад Лидией Николаевной действительно была выдана судебная доверенность. Но совсем на иных лиц. Как оказалось, именно они переоформили документы на наших незнакомцев, о чем никому не сообщили!»

На данный момент Юлия помогает Лидии Лидия Федосеевой-Шукшиной законно получить деньги. «Мы моментально отозвали найденную нами первоначальную доверенность, - делится юрист. - О чем уведомили всех заинтересованных лиц. Потом направили требование - оригинал данной доверенности вернуть. Более того, мы связались с приставами и должниками и, как итог, денежные средства по одному из решений уже получены Лидией Николаевной на ее собственный расчетный счет в полном объеме!»

Конечно, неожиданный визит обманщиков расстроил Лидию Лидия Федосееву-Шукшину. «Наверное, я сама виновата в такой ситуации, вздыхает актриса. - Но моя вина лишь в том что я слишком доверяю людям. Неужели так можно? Использовав мое имя, пытаться заработать на мне и даже не поставить в известность?»