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Минпромторг заявил о достаточном запасе продуктов в России

В российских торговых сетях достаточный запас продуктов. Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минпромторга, запасы начали создавать заранее, увеличивая заказы у поставщиков.

Читайте также:Почему на Западе из-за коронавируса раскупают туалетную бумагу?Возможные пустые полки в магазинах в министерстве объяснили не отсутствием товара, а тем, что его просто не успевают выкладывать. «Товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети», - пояснили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что «никто не планирует» закрывать продовольственные магазины «любых форматов» на карантин.