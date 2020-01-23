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В России и мире

Число инфицированных коронавирусом за сутки увеличилось на 10 тысяч

16.03.2020 07:15|ПсковКомментариев: 0

По состоянию на 00:00 часов по московскому времени 16 марта, в мире насчитывался 162 тыс. 671 человек, инфицированный коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 6 тыс. 446, поправились более 75,5 тыс. человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету South China Morning Post.

По сравнению с данными на 00:00 воскресенья, число больных увеличилось в мире на 10 тыс. 452 человек, летальных исходов - на 665.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В материковом Китае зарегистрировано 80 тыс. 844 больных (скончались 3199), Италии – 24 тыс. 747 (1 тыс. 809), Иране – 13 тыс. 938 (724), Южной Корее – 8 тыс. 162 (75), Испании – 7 тыс. 753 (288), Германии – 4 тыс. 585 (девять), Франции – 4 тыс. 500 тыс. (120), США – 2 тыс. 794 (56), Швейцарии – 2 тыс. 200 тыс. (11), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера – 1 тыс. 528 (31), Великобритания – 1 тыс. 372 (35), Норвегии – 1 тыс. 90 (три).

Кроме того, случаи заражения коронавирусом зафиксированы еще в 131 одной стране и районе мира.

Данные не включают новые сведения об изменениях за истекшие сутки ситуации в Китае и Южной Корее, которые должны поступить в ближайшее время.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса. «Мы пришли к выводу, что ситуацию с Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию», - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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