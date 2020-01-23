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«Девушка Бонда» Ольга Куриленко заболела коронавирусом

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, по ее собственному признанию, заболела коронавирусом. По этой причине она находится в самоизоляции, о чем и рассказала на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram

«Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус​​​. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!» (орфография и пунктуация авторские) - написала она.

Как сообщают «Вести», подписчики актрисы в комментариях желают ей выздоровления и задают вопросы о проявлениях заболевания.

40-летняя Ольга Куриленко стала известна после выхода фильма «Париж, я люблю тебя». Сыграв в очередном фильме сериала про агента 007 «девушку Джеймса Бонда», она стала признанной актрисой Голливуда.