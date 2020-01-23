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Узбеки пригрозили России социальным взрывом из-за закрытия границ

Из-за принятого властями Узбекистана решения закрыть границы республики ситуация с находящимися в России трудовыми мигрантами из этой страны может прийти к социальному взрыву, заявил «Говорит Москва» президент Межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усман Баратов.

Фото: Геннадий Черкасов

Он отметил, что у находящихся в России жителей Узбекистана нет денежного запаса, и если они потеряют работу, то обстановка может обостриться. Все зависит от сроков, на которые премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов решил закрыть границы. «Так что закрытие границ чревато и такими ситуациями взрывоопасными, поэтому месяц ещё можно потерпеть, а вот второй уже сложно будет», - подчеркнул Баратов.

Баратов добавил, что мигранты обычно приезжают на заработки в Россию весной. И если границы будут закрыты, то РФ недосчитается около 2 млн трудовой силы. Ущерб понесет не только Узбекистан, но и Россия. Ведь мигранты примерно треть заработанных денег оставляют в России. «Они же покупают здесь еду, в российских магазинах, транспортом пользуются, телефонной связью, снимают квартиры, платят налоги, за патент», - подчеркнул глава союза мигрантов.

Как пишет «МК», Баратов надеется, что транспортное сообщение России и Узбекистана будет восстановлено. Закрытие границ надо перетерпеть, «пояса потуже затянуть», пришел к выводу Баратов.

На данный момент в Узбекистане зафиксирован лишь один случай заражения коронавирусом.