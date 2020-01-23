Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

Американская киностудия Warner Bros. временно прекратила снимать продолжение «Бэтмена». Ограничения будут действовать, по меньшей мере, в течение двух недель.
«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
На киностудии отметили, что такое решение связано с борьбой с распространением коронавируса.
На текущей неделе Warner Bros. остановила съемки сериала Riverdale после того, как один из находившихся на съемочной площадке сотрудников сдал анализ на COVID-19, показавший положительный результат.