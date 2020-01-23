В России и мире

В США готовятся ввести человеку вакцину от коронавируса

Институт в Сиэтле готов начать вводить экспериментальную дозу вакцины от коронавируса человеку.

Как пишут «Известия», испытания будут проводить на 45 молодых и здоровых волонтерах. Первый участник эксперимента получит дозу в понедельник. При этом ученые подчеркивают, что вероятность заражения инфекцией у участников эксперимента близка к нулю.

Вакцина не содержит вируса, а цель исследований - узнать, имеет ли она побочные эффекты. После этого начнутся более широкие испытания. При успешных результатах на внедрение вакцины в производство уйдет от 12 до 18 месяцев. Поиски вакцины в США также проводятся в университете Пенсильвания и в испытательном центре в Канзас-Сити.