В России и мире

Россия полыхает от коронавируса, а в Беларуси обстановка спокойная - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России после того, как РФ закрыла границу с Беларусью для перемещения людей.

«В Беларуси относительно спокойная обстановка, а Россия вся полыхает от коронавируса. Так кто от кого должен закрываться. Вопрос риторический», - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Между тем, по его словам, ситуация с коронавирусом оказывает резкое негативное влияние на белорусскую экономику. «Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) - это экономика. К сожалению, все эти телодвижения в направлении коронавируса очень резко отразились на экономике. Дошло до того, что наша родная Россия - подчеркиваю - закрыла границу с Беларусью», - отметил президент.

Лукашенко призвал местные органы власти «без всякой паники работать с людьми, напоминая им о мерах предосторожности». По его словам, кроме Минска и крупных городов, «ситуация с коронавирусом не такая проблема для районов и районных центров».

Лукашенко считает, что в Беларуси «медики уже давно принимают точечные меры, и сами белорусы в целом адекватно реагируют на ситуацию». «Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства», - порекомендовал президент.

По его словам, после того, как в стране резко вырос спрос на медицинские маски, белорусские предприятия увеличили объемы их производства. Лукашенко сообщил, что накануне о складывающейся в Беларуси ситуации ему докладывал премьер-министр Сергей Румас. «Оказалось, сшили (медицинские маски – ИФ) - девать некуда. Легпром требует: оплатите нам. А здравоохранение говорит: нам столько не надо, нам некуда девать», - продолжил Лукашенко. Он порекомендовал продавать медицинские маски в Германию. «Надо разворачиваться: в Германии не хватает спецодежды, масок. Надо продать их, если на них есть спрос», - сказал он.

В целом, по мнению Лукашенко, «мы эти вирусы переживали, переживем и этот - были и посложнее вирусы: и свиной, и птичий, и атипичная пневмония». «Потом ахали и охали, откуда это появилось: вот, видите ли, средства массовой информации виноваты, что они слишком обширно и не так освещали проблемы. Наверное, и в этот раз средства массовой информации обвинят через месяц-другой. Хотя и к ним претензий немало», - добавил он.

Как сообщалось, в Беларуси официально зарегистрировано 27 случаев заболевания коронавирусом. Власти Беларуси не ограничивали въезд в страну. Между тем, все соседние страны запретили въезд на свою территорию - Украина, Польша, Латвия, Литва и Россия.