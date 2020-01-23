Кому будет разрешен въезд в Эстонию и Латвию?

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует, что, в соответствии с распоряжением Правительства Эстонской Республики от 15 марта, 17 марта 2020 г. с 00.00 часов (время эстонское) иностранным гражданам временно ограничен въезд в Эстонскую Республику.
Въезд в Эстонскую Республику будет разрешен:
- гражданам Эстонской Республики и жителям Эстонской Республики (вид на жительство, либо разрешение на жительство Эстонской Республики);
- сотрудникам дипломатических и консульских представительств и членам их семей с условием, что у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-I9;
- иностранным гражданам, транспортирующих товары и сырье с условием, что у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-19;
- иностранным гражданам, оказывающим услуги по здравоохранению или иные услуги, необходимые для решения экстренных ситуаций, с условием, что у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-I9;
- в исключительных случаях может быть разрешен въезд иностранному гражданину, следующему в Эстонскую Республику к ближайшим родственникам (родители, дети, супруги), с условием, что у него отсутствуют симптомы заболевания COVID-I9.
Пересечение государственной границы разрешается иностранным гражданам с целью проезда через Эстонскую Республику в страну проживания с условием, что у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-19.
Кроме того, по официальным данным Пограничного управление ФСБ России по Псковской области, до 14 апреля на всей территории Латвийской Республики объявлена чрезвычайная ситуация, с целью ограничить распространение Covid-19.
В связи с этим с 17 марта запрещается передвижение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения внешних границ Европейского союза, а также через пункты пересечения внутренних границ, предназначенных для приграничного сообщения, за исключением грузовых перевозок.
С 17 марта до 14 апреля разрешено:
- гражданам Латвийской Республики и иностранцам, постоянно проживающим в Латвийской Республике, возвратиться в Латвийскую Республику через пункты пересечения границ;
- иностранцам покинуть Латвийскую Республику через пункты пересечения границ;
- иностранным дипломатам, работающим в Латвии, а также лицам, прибывающим в Латвию по гуманитарным соображениям и для защиты государственных интересов, въезжать и выезжать из Латвийской Республики через пункты пересечения границ.