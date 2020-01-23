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Кому будет разрешен въезд в Эстонию и Латвию?

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области информирует, что, в соответствии с распоряжением Правительства Эстонской Республики от 15 марта, 17 марта 2020 г. с 00.00 часов (время эстонское) иностранным гражданам временно ограничен въезд в Эстонскую Республику.

Въезд в Эстонскую Республику будет разрешен:

гражданам Эстонской Республики и жителям Эстонской Республики (вид на жительство, либо разрешение на жительство Эстонской Республики);

сотрудникам дипломатических и консульских представительств и членам их семей с условием, что у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-I9;

иностранным гражданам, транспортирующих товары и сырье с условием, что у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-19;

иностранным гражданам, оказывающим услуги по здравоохранению или иные услуги, необходимые для решения экстренных ситуаций, с условием, что у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-I9;

в исключительных случаях может быть разрешен въезд иностранному гражданину, следующему в Эстонскую Республику к ближайшим родственникам (родители, дети, супруги), с условием, что у него отсутствуют симптомы заболевания COVID-I9.

Пересечение государственной границы разрешается иностранным гражданам с целью проезда через Эстонскую Республику в страну проживания с условием, что у них отсутствуют симптомы заболевания COVID-19.

Кроме того, по официальным данным Пограничного управление ФСБ России по Псковской области, до 14 апреля на всей территории Латвийской Республики объявлена чрезвычайная ситуация, с целью ограничить распространение Covid-19.

В связи с этим с 17 марта запрещается передвижение людей и транспортных средств через аэропорты, порты, железнодорожные и автомобильные пункты пересечения внешних границ Европейского союза, а также через пункты пересечения внутренних границ, предназначенных для приграничного сообщения, за исключением грузовых перевозок.

С 17 марта до 14 апреля разрешено: