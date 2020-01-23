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Макрон объявил о закрытии въезда в Шенген с 17 марта

Внешние границы Шенгенской зоны и Евросоюза будут закрыты на въезд с 17 марта, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Le Figaro.

Пока срок ограничения на въезд составит 30 дней.



«Все поездки между неевропейскими странами и Евросоюзом будут приостановлены», - сказал президент Франции, добавив, что решение было принято совместно с остальными членами ЕС.



Ранее Financial Times сообщала о том, что власти Евросоюза могут запретить въезд на территорию зоны Шенгена. По данным издания, это вопрос поднимался в ходе телефонных переговоров между Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.



Исключение планировалось сделать для граждан и резидентов стран, входящих в Шенгенскую зону, а также членов их семей и тех, кто работает в важных отраслях, как, например, здравоохранение и транспорт.



Также издание сообщало, что, помимо 26 стран, входящих в Шенген, ограничение может быть введено для тех государств, кто в него не входит, но является членом ЕС, - Ирландии, Кипра, Хорватии, Румынии и Болгарии.



В конце прошлой недели Всемирная организация здравоохранения признала Европу эпицентром пандемии коронавируса. В последнее время в европейских странах регистрируют большее количество случаев заражения COVID-2019, чем фиксировали власти Китая в пиковый период его распространения. Серьезнее всего ситуация с распространением инфекции в Италии, там было зафиксировано 25 тыс. случаев заболевания. По численности зараженных после нее идут Испания, Франция и Германия.



Практически во всех странах Евросоюза вводятся меры по борьбе с распространением коронавируса: прекращаются занятия в школах, запрещаются массовые мероприятия.



Всего в мире количество случаев заражения превысило 170 тыс. человек, летальным исходом закончились 6650 случаев заражения.