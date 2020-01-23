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Российские военные взяли на управление новый навигационный спутник

Военные взяли на управление выведенный на расчетную орбиту навигационный спутник «Глонасс-М», сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный сегодня с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск ВКС, в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС», - сказали в департаменте.

Отмечается, что с космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и спутником стартовала 16 марта в 21:28 мск с космодрома Плесецк. В 21:38 мск разгонный блок с «Глонассом» отделился от ракеты, а в расчетное время 17 марта спутник был выведен на орбиту.