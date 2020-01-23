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Пользователи сети показали посвященные коронавирусу татуировки

Пользователи сети показали татуировки, которые они набили, вдохновившись эпидемией коронавируса. Об этом сообщает издание BuzzFeed.

Пятница 13-е — популярный день в тату-индустрии США, так как в эту дату многие салоны предлагают акцию: некоторые заранее разработанные эскизы можно набить за 13 долларов (970 рублей). В частности, один из тату-салонов в Арканзасе поделился эскизами татуировок, которые символизируют разные аспекты коронавируса.

Так, один мужчина набил у себя на груди надпись COVID-19, а на руке другого изображена бутылка пива, в которой «плавает» вирус, при этом узкую часть бутылки перекрывает развернутая туалетная бумага с фразой corona:19. Еще одна показанная татуировка представляет собой рулон туалетной бумаги с названием вируса: COVID-19.

Сотрудники издания были недовольны тем, что в разгар пандемии люди выходили из дома ради наколки, посвященной болезни. «Тысячи людей умерли от этого вируса, и я не думаю, что их семьи будут благодарны вам за то, что вы в шутку сделали такую татуировку!» — заключили они.