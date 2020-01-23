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Владимир Путин призвал не покупать продукты впрок

Президент России Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок. Ситуация с поставками надежная, сказал он во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, передает «Коммерсант».

Премьер Михаил Мишустин сообщил Владимиру Путину, что «люди закупают много продуктов» из-за пандемии COVID-19.

При этом, по его мнению, никаких проблем нет и ситуация с поставками стабильная.

«Главное, чтобы люди понимали, что (ситуация— «Ъ») надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать»,— ответил глава государства.