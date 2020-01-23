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ВОЗ назвала лекарство для самостоятельного лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать парацетамол для самолечения при заболевании коронавирусом (COVID-19). Об этом сообщил на брифинге в Женеве пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Ландмайер, пишет «Российская газета».

Он уточнил, что речь идет не о специфическом лечении, а исключительно об облегчении симптомов заболевания: парацетамол используют при ОРВИ и гриппе для снижения температуры тела при лихорадке и облегчения других симптомов: ломоты в суставах, головной боли. Непосредственно на вирус парацетамол, относящийся к нестероидным противовоспалительным препаратам (НПВП), не действует.

Еще одно уточнение - для профилактики или при бессимптомном течении заболевания принимать парацетамол бесполезно.

При этом еще один популярный НПВП - ибупрофен, который также понижает высокую температуру и облегчает симптомы при простудных заболеваниях, применять без назначения врача в ВОЗ не рекомендовали.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID19 - ред). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», - сказал Кристиан Ландмайер.

По его словам, если ибупрофен выписан врачом и необходим по медицинским показателям, то его можно принимать.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.