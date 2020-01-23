Россия введет ограничения на полеты в Великобританию, США и ОАЭ

С пятницы, 20 марта, Россия ограничит авиасообщение с Великобританией, США и Объединенными Арабскими Эмиратами. Поручение министерству транспорта дано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Как сообщает «Российская газета», регулярные рейсы будут осуществляться только до Лондона, Нью-Йорка и Абу-Даби и только через столичный аэропорт Шереметьево (терминал F). Чартерные рейсы смогут летать только до полного вывоза российских граждан из этих стран и наоборот.
Росавиации поручено в суточный срок проинформировать авиакомпании и иные заинтересованные стороны о временном ограничении.