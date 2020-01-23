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Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение фейков о коронавирусе

Роскомнадзор предупредил об ответственности за распространение ложной информации, связанной с коронавирусом, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ведомства.

«В связи с выявленными случаями распространения в информационном пространстве Российской Федерации ложной информации, связанной с коронавирусной инфекцией, Роскомнадзор предупреждает СМИ и информационные ресурсы сети "Интернет", работающие на территории Российской Федерации и/или направленные на аудиторию в Российской Федерации, об ответственности перед законом», - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что его специалистами осуществляется круглосуточный мониторинг всех средств массовой коммуникации, социальных сетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди граждан Российской Федерации.

«В отношении СМИ и иных интернет-ресурсов, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, Роскомнадзор предпримет самые жесткие меры «вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий», говорится в сообщении Роскомнадзора.